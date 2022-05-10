Псаки считает, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатией
Вашингтон, 10 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Власти США считают, что дипломатическим путём ситуация вокруг Украины будет урегулирована. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
«Мы (власти США) считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса», — сказала она.
Как передавало ИА REGNUM, 9 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется.