Вашингтон, 10 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Власти США считают, что дипломатическим путём ситуация вокруг Украины будет урегулирована. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

«Мы (власти США) считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется.