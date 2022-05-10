Анкара, , 23:22 — REGNUM Турция — стратегический партнер Казахстана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 10 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте, — сказал Токаев. — Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства».

По его словам, Турция достигла значительных успехов в культурно-гуманитарном развитии, политическом и социально-экономическом.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания.