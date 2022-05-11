11 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 00:09 — REGNUM 10 мая в Палате лордов была произнесена речь королевы, в которой определены законодательные приоритеты для правительства Бориса Джонсона. С речью выступил принц Чарльз, так как королева Елизавета II не смогла присутствовать из-за проблем с передвижением. Предложено было сосредоточить силы на решении вопроса увеличения стоимости жизни путем стимулирования экономики.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

По завершении речи в Палате общин прошли дебаты, в которых участвовали премьер-министр Борис Джонсон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер и другие члены правительства.

«Мы уже выделили 9,1 млрд фунтов только для того, чтобы помочь с расходами на энергию, мы возвращаем людям 150 фунтов в муниципальном налоге, сокращаем сбор на топливо, увеличиваем скидку по программе теплого дома, вводим налоговое послабление для 30 млн работников, увеличивая запасы национальной страховки, вводим самое большое увеличение минимального размера оплаты труда, выдавая каждому работающему по 1000 фунтов. Но какими бы ни были наше сострадание и изобретательность, мы не можем просто откупиться от этой проблемы, мы должны ее перерасти путем создания сотен тысяч новых высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих мест», — заявил премьер.

Часть пользователей считает, что правительству пора применить другой подход к решению проблемы, потому что невыполнение текущего плана приводит к еще большим проблемам, создавая практически неразрешимый круговорот.

«Проблема в том, что обещанные рабочие места не существуют. У людей нет денег, поэтому они тратят меньше, значит, сокращаются рабочие места для людей, работающих в сфере производства товаров и услуг и гостиничного бизнеса, значит, и у них становится меньше денег. И так далее. Это нисходящая спираль. Это тот же самый подход, который Консервативная партия применила в 2010 году, поэтому тогда мы страдали от отсутствия экономического роста», — объяснил @trymybest18.

Палата лордов, 10 мая 2022 UK Parliament

«Это всё нонсенс. Нет плана для этих рабочих мест. Все прогнозы указывают на стагнацию заработной платы, пока цены продолжат стремительно расти, а наша экономика пойдет на спад, и уровень безработицы неизбежно поднимется. У этого правительства закончились идеи», — уверен @cwalbone.

В комментариях отметили, что правительству необходимо проанализировать ситуацию с стране и понять, что в стране предостаточно менеджеров, но не хватает тех, кто работает руками.

«Сотни тысяч рабочих мест? Высокооплачиваемые работы? У Бориса Джонсона, должно быть, есть какой-то секретный план, о котором он нам не рассказывает. Как будто этой стране нужны менеджеры и директоры, у нас же их большой дефицит», — прокомментировал @nkdogana.

«Чушь. Пенсионерам придется возвращаться на эти мифические высокооплачиваемые рабочие места, чтобы выжить. А кто будет работать на низкооплачиваемых работах, когда люди продвинутся вверх? Или этого не случится? Энергетические компании уже достаточно растут, но никому не помогают», — отметил @rjfeatherstone.

Некоторые пользователи уверены, что план Джонсона провальный, потому что никакая экономика не будет расти, пока людям не хватает денег на еду.

«Нельзя вырасти, если тебе холодно и голодно. Но если ты член правительства, то у тебя есть хорошее повышение зарплаты, а твои счета за электричество покрываются государством. Растем!» — написал @jayneinspain.

Ряд комментаторов напомнил, до чего Джонсон довел страну, и отметил, что не доверяет ему разрешение этого беспорядка.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Самый высокий уровень инфляции с 90-х. Самое высокое налогообложение с 40-х. Самый низкий уровень жизни с 50-х. Самая высокая ключевая ставка с 2009 года. Рекордные увеличения счетов за электроэнергию и цены на топливо», — напомнил @Paul_Kearns01.

Среди пользователей есть те, кто считает главной причиной текущего кризиса выход Великобритании из Европейского союза.

«Возможно, нам уже пора поговорить о санкциях, которые Джонсон ввел против нас самих и нашей экономики, когда подписывал «горяченькую» сделку по Brexit, которую он использовал, чтобы получить должность премьера. Это катастрофа, о которой никто не осмеливается говорить», — рассказал @Gordy_Mc1ntosh.

Многие пользователи уверены, что текущая ситуация это только начало еще большей катастрофы, поэтому непонятный план правительства, который предусматривает экономический рост, — это мечта.

«Рост? Нам обещают экономический спад в следующем году. Обложение налогами беднейших продолжается», — прокомментировал @socialistVN.

«Мы только в начале сложного периода. Я могу только представить, что будет осенью и зимой. При меньшем располагаемом доходе меньше траты, так что он должен сделать что-то, иначе это продолжится. Для меня это звучит как очередной сценарий по «надежде на лучшее»», — написал @StuartsVoices.