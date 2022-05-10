Москва, 10 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 8,7 тыс. человек. Об этом 10 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию РФ эвакуированы 8787 человек, в том числе 1106 детей», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 208 225 человек, из которых 210 224 ребенка.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что ракетными войсками и подразделениями артиллерии России выведены из строя 19 единиц военной техники вооруженных сил Украины.