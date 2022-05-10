Донецк, 10 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Горловка (микрорайон Солнечный): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 122 мм.