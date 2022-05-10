Мюнхен, Германия, 10 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Кингсли Коман дисквалифицирован на три матча. Об этом 10 мая сообщили на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

(сс) Granada Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария»

Трехматчевую дисквалификацию Коман получил за красную карточку, полученную 8 мая в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 со «Штутгартом» (2:2). Футболист был удален с поля за удар по лицу защитника гостей Константиноса Мавропаноса.

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в 21-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 5 (2+3) очков по системе гол+пас в девяти встречах.