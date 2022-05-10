Манчестер, Великобритания, 10 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал трансфер центрфорварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити»

«Рад, что не придется бегать за этим парнем следующие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», — написал Ляпорт в своих социальных сетях.

О трансфере Холанда в «Манчестер Сити» было объявлено сегодня, 10 мая. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро, а соглашение норвежского нападающего с «горожанами» рассчитано на пять лет.

В текущем сезоне Эмерик Ляпорт принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил пять желтых и одну красную карточки.