Защитник «Ман Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал трансфер Холанда
Манчестер, Великобритания, 10 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал трансфер центрфорварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
«Рад, что не придется бегать за этим парнем следующие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», — написал Ляпорт в своих социальных сетях.
О трансфере Холанда в «Манчестер Сити» было объявлено сегодня, 10 мая. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро, а соглашение норвежского нападающего с «горожанами» рассчитано на пять лет.
В текущем сезоне Эмерик Ляпорт принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил пять желтых и одну красную карточки.