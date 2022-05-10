Москва, , 22:23 — REGNUM Из России на Украину доставлено более 18,7 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 10 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что всего проведено 990 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна — в Харьковской области.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Красный Партизан.