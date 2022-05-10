Бирмингем, Великобритания, , 22:13 — REGNUM Сегодня, 10 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Филиппе Коутиньо (сс) Granada

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Марвелус Накамба, Филиппе Коутиньо, Дэнни Ингз, Олли Уоткинс.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Кертис Джонс, Диогу Жота, Луис Диас, Садио Мане.

29-летний атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо, выступающий во второй половине сезона за «Астон Виллу» на правах аренды, выступал за «Ливерпуль» в период с 2013 по 2018 годы. 8 января 2018 года «Барселона» выкупила контракт бразильца у «Ливерпуля» за 135 миллионов евро.