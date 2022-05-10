Москва, , 22:09 — REGNUM Шесть гражданских машин с белыми флагами в Харьковской области расстреляли представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция», — сказал он.

По его словам, украинские силовики расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов.

Мизинцев добавил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ провели фото- и видеосъемку этого преступления.