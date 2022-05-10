Брюссель, , 22:00 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который ранее прошел вакцинацию от COVID-19, заразился коронавирусом. Об этом 10 мая сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску на странице в соцсети Twitter.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Йенс Столтенберг сдал тест на коронавирус с положительным результатом», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс принятия Швеции в Североатлантический альянс будет быстрым.