Анкара, , 21:38 — REGNUM Объем товарооборота между Турцией и Казахстаном может вырасти до $10 млрд. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сказал 10 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной-пресс-конференции с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Объем торговли между Турцией и Казахстаном вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом и превысил $5,3 млрд, — сказал турецкий лидер. — Таким образом, мы за короткий срок превзошли нашу цель в $5 млрд».

Эрдоган выразил надежду, что Турция и Казахстан достигнут цели в $10 млрд «посредством шагов, которые мы предпримем вместе».

Глава Казахстана в свою очередь подчеркнул, что Турция является стратегическим партнером для Казахстана.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах.