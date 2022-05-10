Донецк, 10 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Населенные пункты Пантелеймоновка и Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 19:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Красный Партизан: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские боевики выпустили с начала текущих суток более 70 снарядов по территории республики.