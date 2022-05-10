Москва, , 21:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с назначенным врио главы Рязанской области Павлом Малковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Павел Малков пресс-служба Росстата

«Вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области. То есть Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика. И в Министерстве экономического развития России работали, наверняка изучали Рязанскую область — самый центр, самое сердце России», — отметил президент и поинтересовался, как Малков видит основные проблемы региона и перспективы развития.

«Конечно, я много раз был в Рязани и по служебной необходимости, и с личными визитами. Очень интересный, яркий регион, замечательный своей историей, культурой и, конечно же, людьми. Люди — это главный приоритет. В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей и точечно начать их решать», — рассказал о своих планах врио главы региона.

Также Малков планирует параллельно разрабатывать стратегию развития региона, а также прорабатывать вопросы позиционирования Рязанской области в современных экономических реалиях. Он полагает, что на это уйдет примерно месяц.

«Хорошо, договорились», — поддержал инициативу президент и выразил надежду, что новый руководитель основательно погрузится в проблемы Рязанской области.

Напомним до назначения в Рязань Малков с 2018 года возглавлял Росстат. До этого занимал посты в различных министерствах Саратовской области, а также в Министерстве экономического развития России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок. Также Любимов добавил, что он всегда считал важной работу на благо области, которая, по его словам, за время нахождения его на этом посту, стала ему родной. При этом глава региона указал, что ему многое удалось сделать за время своей работы.

Читайте также: Губернатор Рязанской области Любимов не планирует выдвигаться на новый срок