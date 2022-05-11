11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

На сцене «Бессмертного полка» в парке Горького 9 мая выступили 12-летняя девочка из Косово и Метохии и известная черногорская исполнительница духовной музыки. В интервью ИА REGNUM они делятся своими впечатлениями от «главного праздника всех россиян».

Татьяна Стоянович, , 07:35 — REGNUM На международной сцене «Бессмертного полка» в парке Горького в Москве 9 мая были исполнены две песни на сербском языке. Первую из них, посвященную России, исполнила 12-летняя девочка из Косово и Метохии Павлина Радованович. Вторую исполнила известная черногорская певица, историк искусств и исполнительница духовной музыки Даница Црногорчевич.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Павлина первый раз приехала в российскую столицу из сербскога анклавы Ораховац в Косово и Метохии.

«Я могу сказать, что это прекрасный город, великолепный. Я вижу, что в Москве живет много христиан, что тут много церквей и монастырей, много святынь. Куда бы ни повернулась, везде церкви. Это прекрасно», — рассказала Павлина корреспонденту ИА REGNUM после своего выступления перед публикой в парке Горького.

Павлина нисколько не испугалась большой сцены, так как, по ее словам, у нее «много опыта». В будущем она планирует стать музыковедом и заниматься сербской этнической музыкой.

«Мне аплодировали больше, чем другим исполнителям, скорее всего, потому, что я из Сербии, вернее, из Косово и Метохии. Я очень рада, что меня мои русские и мои сербы поддержали», — заявила Павлина, отвечая на вопрос, как ей понравилось то, что ее выступление вызвало самые положительные реакции публики.

Павлина Радованович Татьяна Стоянович © ИА REGNUM Павлина Радованович Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

Павлина любит свой город Ораховац и готова покинуть его только для того, чтобы учиться в столице.

Павлина Радованович «Ораховац — это анклав. Это очень большой город, но разделен на две части. Нам, сербам, принадлежит меньшая часть города. Нам живётся не совсем легко, но мы счастливы, что живем именно там. У нас много церквей, которые говорят тебе, что не надо их покидать. Они напоминают тебе, что такое Косово. Я чаще всего иду в нашу церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это прекрасная церковь. Я приглашаю всех русских посетить нашу церковь, если у них будет такая возможность».

Даница Црногорчевич часто приезжает в Россию — ранее она уже выступала в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске, участвовала в фестивале духовной музыки в монастыре Оптина Пустынь как член жюри, но свое выступление на праздновании Дня Победы в Москве считает короной всех предыдущих концертов и выступлений в России.

«Сколько бы у меня опыта ни было, всё равно эмоции от участия в подготовке праздника 9 Мая в Москве, от выступления перед московской публикой в этот самый главный день для всех русских настолько сильны, что мне понадобится несколько дней, чтобы резюмировать все мои впечатления», — сказала черногорская певица.

Даница Црногорчевич Татьяна Стоянович © ИА REGNUM Даница Црногорчевич Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

Даница добавила, что эта поездка для нее особенная и потому, что ее супруг — священник Иван Црногорчевич — по приглашению иеромонаха Игнатия Шестакова 10 мая будет служить божественную литургию в Сретенском монастыре в Москве.

«Как черногорцы относятся к России, лучше всего иллюстрирует то, что наш Святой Петр Цетинский в какой-то момент хотел переселить Черногорию в Россию. Этим всё сказано», — заявила Даница, отвечая на вопрос, как она видит будущее черногорско-русских отношений.