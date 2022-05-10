Донецк, , 21:14 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнослужащий. Об этом 10 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник ДНР погиб при исполнении воинского долга и семь получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка.