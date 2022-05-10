10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Платон Беседин, , 22:02 — REGNUM Умер Леонид Кравчук, первый президент Украины. Человек, проделавший поразительный путь, — от главного номенклатурного идеолога коммунистической Украины до этнического националиста, до последнего дня призывавшего бороться с Россией и русскими.

Леонид Кравчук The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Мы встречались с ним несколько раз на эфирах. И он говорил так, будто раскладывал шары по бильярдным лузам. Вне камер Кравчук оставался таким же, как и на экране — интеллигентным, убедительным, непростым. И меж тем при общении с ним не покидало ощущение, что, будто в каком-нибудь фильме Ридли Скотта «Чужой», из этого седовласого пана вылезет нечто такое, отчего всем станет страшно.

Он был очень хитёр, изворотлив, гибок, велеречив. Не случайно заслужил прозвище «хитрый лис». В нём и правда было что-то сыто-лисье; съел советского колобка — и не подавился. О его изворотливости ходили легенды и анекдоты. Например, такой: «Первый президент Украины выходит из администрации, а на дворе идёт ливень. Охранник спешно распахивает зонтик, но Кравчук отмахивается:

— Спасибо, не надо. Я и так между каплями спрячусь».

Как в замечательном кино «Чародеи»: «Главное — чтобы костюмчик сидел». Так вот на Леониде Кравчуке он всегда сидел почти идеально, даже если под ним пряталось грязное исподнее. Возможно, не случайно фамилия «Кравчук» происходит от слова «кравець», что по-русски означает «портной». Кому как не ему уметь идеально подгонять костюм по фигуре.

Он был главным идеологом советской Украины в 1980-е годы. И по долгу службы должен был бороться с ростом националистических настроений в УССР. Боролся так, что Советский Союз приговорили, а сам Кравчук спелся с украинскими националистами. И — о, чудо! — трансформация его сознания произошла аккурат перед развалом Союза. Мол, до этого архивов не видел.

Марка Украины «Леонид Кравчук. Первый Президент независимой Украины» Укрпошта

Кравчучки, «имеем, что имеем», чудовищная метаморфоза — это всё о Кравчуке. О том, кто росчерком пера засвидетельствовал смерть Красной Империи. И стал у истоков националистической Украины. История Кравчука хрестоматийна в ряду тех, кто присягал, а после, мутируя, предавал, чтобы удовлетворить собственные аппетиты. И в этом Кравчук весьма и весьма преуспел. Не знаю, будет ли он спать спокойно.

В ИА REGNUM вышла серия очерков писателя Платона Беседина о Леониде Кравчуке и о том, в каком контексте он приходил к власти. Ссылки на них приведены ниже.

Ранее об этом: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 1

Ещё по теме: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 2

Также об этом: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 3

Ещё об этом: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 4

И ещё: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 5

Также по теме: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 6

Ещё по теме: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 7

И ещё: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 8

Также: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 9

Ещё: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 10

А также: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 11

Читайте ранее в этом сюжете: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 12