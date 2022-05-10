Москва, 10 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с назначенным врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

пресс-служба правительства Калмыкии Юрий Зайцев

Глава государства отметил серьезный опыт Зайцева на высокой должности с большим объемом работы и спросил, на что следует обратить особое внимание в Марий Эл.

«Основная картина у меня сформирована, но что бы я хотел Вам сказать и как я планирую в ближайшее время всё-таки погрузиться непосредственно в тематику региона. Социально-экономическая ситуация — это немаловажно: чем живёт народ, какие чаяния, какие проблемы, беды. Когда я это всё сформулирую, сформирую уже в некую полноценную программу, я буду готов — опять же, если Вы позволите, может быть, даже в очном формате — я бы своё виденье Вам доложил, как в дальнейшем я намерен развивать регион», — ответил Зайцев.

По мнению нового руководителя, Калмыкия и Марий Эл схожи по некоторым параметрам. Он добавил, что понимание на этом фоне он сформирует достаточно быстро.

Путин подчеркнул, что главное — нужно посмотреть, чем живет народ.

«Это — основное. Исходя из того, чем люди живут, какие у них потребности, чего там не хватает на сегодняшний день, исходя из этого нужно и планы строить развития», — поручил президент. Зайцев пообещал, что «все отработает».

Как сообщало ИА REGNUM, «В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — написал ранее Александр Евстифеев в своем telegram-канале. Он выразил благодарность президенту России за доверие, а жителям региона — за поддержку всех проводимых начинаний.

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