Москва, , 20:53 — REGNUM В регионах приняты важнейшие кадровые решения. Пять губернаторов ушли в отставку.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Рязанской, Кировской, Томской, Саратовской областей.

Так, временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области — Александр Соколов, Томской области — Владимир Мазур, Саратовской области — Роман Бусаргин, Рязанской области — Павел Малков.

Кадровые изменения прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор Президентской Академии РАНХиГС и директор Высшей Школы Государственного Управления (ВШГУ) при РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Когда в 2017 году президент принял решение о запуске «Школы губернаторов» — программы кадрового управленческого резерва на базе ВШГУ РАНХиГС, я даже представить себе не мог, что всего через пять лет больше половины российских регионов возглавят ее выпускники», — отметил Алексей Комиссаров.

«Сегодня — очередные назначения из числа наших «резервистов»: Юрий Зайцев — на позицию Главы республики Марий Эл, у Юрия опыт кадровой военной службы, работы в металлургии и энергетике, три года - председателем правительства Калмыкии. Выпускник II потока «Школы губернаторов».

Александр Соколов теперь — временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области. Александр — референт Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета, имеет опыт региональной работы, был первым заместителем губернатора Костромской области. Выпускник IV потока «Школы губернаторов».

Павел Малков — довольно молодой, но уже очень опытный руководитель. Работал в бизнесе, в правительстве Саратовской области, директором департамента в Минэке, затем руководителем Федеральной службы государственной статистики. Выпускник IV потока «Школы губернаторов»

Владимир Мазур — теперь временно исполняющий обязанности губернатора Томской области. Томская область для Владимира — родной регион, он работал заместителем мэра Томска. Затем перешел на позицию заместителя губернатора Тюменской области, а позже – мэра Тобольска. С муниципального уровня вновь перешёл на региональный – был заместителем губернатора Калужской области, а оттуда ушёл на повышение в Администрацию Президента, где успешно занимался реформой системы местного самоуправления. Участник V потока «Школы губернаторов»

«Все эти назначения — отличные примеры кадровой политики президента, при которой на руководство регионами приходят профессионалы с успешным опытом работы на разных уровнях власти — федеральной, региональной, муниципальной, прошедшие дополнительную подготовку. Сил и удачи!» — отметил Алексей Комиссаров.

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