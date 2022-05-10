Москва, 10 мая, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Саратовской области «на сегодняшний момент намечены перспективы развития. Это в первую очередь социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала». Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину Роман Бусаргин, назначенный 10 мая временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.

Saratov.gov.ru Роман Бусаргин

«В прошлом году регион закончил — впервые за десять лет — бюджет с профицитом, поэтому, если Вами будет оказано доверие, то постараюсь весь свой опыт максимально приложить и его оправдать», — отметил Бусаргин.

Путин отметил большой опыт у Бусаргина, «и результаты в целом удовлетворительные».

«Я хочу пожелать Вам успехов, Роман Викторович, и надеюсь, что все Ваши знания, опыт, знание региона пойдут на пользу людям, о которых Вы сейчас сказали, на пользу Саратовской области. Уверен, что эта область, имеющая такой большой потенциал, конечно, под Вашим руководством этот потенциал многократно будет увеличивать и будет его использовать самым наилучшим образом», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Рязанской, Кировской, Томской, Саратовской областей. Валерий Радаев возглавлял Саратовскую область 10 лет.

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