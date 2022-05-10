Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин
Москва, 10 мая, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Саратовской области «на сегодняшний момент намечены перспективы развития. Это в первую очередь социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала». Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину Роман Бусаргин, назначенный 10 мая временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.
«В прошлом году регион закончил — впервые за десять лет — бюджет с профицитом, поэтому, если Вами будет оказано доверие, то постараюсь весь свой опыт максимально приложить и его оправдать», — отметил Бусаргин.
Путин отметил большой опыт у Бусаргина, «и результаты в целом удовлетворительные».
«Я хочу пожелать Вам успехов, Роман Викторович, и надеюсь, что все Ваши знания, опыт, знание региона пойдут на пользу людям, о которых Вы сейчас сказали, на пользу Саратовской области. Уверен, что эта область, имеющая такой большой потенциал, конечно, под Вашим руководством этот потенциал многократно будет увеличивать и будет его использовать самым наилучшим образом», — сказал президент России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Рязанской, Кировской, Томской, Саратовской областей. Валерий Радаев возглавлял Саратовскую область 10 лет.
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Справка
Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. В 2003-м окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова, в 2017-го — Российский университет кооперации. Кандидат социологических наук. С 2005-го по 2008-й работал в администрации Саратовского района. С 2008-го по 2009-й — первый заместитель главы администрации Саратовского района. С 2009-го по 2011-й — заместитель главы администрации Приволжского Энгельсского муниципального района. В январе 2011-го назначен на должность заместителя главы администрации г. Энгельс. С 2013-го по 2018-й — председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района. В начале 2018 года исполнял обязанности председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова. С марта по октябрь 2018 года — заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству. В октябре 2018 года назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, 21 октября 2020 года — на должность вице-губернатора Саратовской области — председателя правительства Саратовской области. Женат, воспитывает двоих детей.