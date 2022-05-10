Санкт-Петербург, 10 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. За время майских праздников в Санкт-Петербург приехали свыше полумиллиона туристов, сообщили 10 мая в правительстве Северной столицы. Большинство гостей приехали в город на Неве из Москвы и Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы у Исаакиевского собора

Такая популярность Петербурга в майские праздники очень порадовала представителей гостиничной индустрии.

«Гостиницы города добились почти полной загрузки впервые с начала пандемии», — отметили в Смольном. Чаще всего в город в эти дни приезжали пары и семьи с детьми.

Ранее аналитики портала Tvil.ru подсчитали, что в среднем бронирования в Санкт-Петербург увеличились в 20 раз по сравнению с майскими праздниками 2021 года. При этом стоимость отдыха увеличилась на 26% — в этом году снять квартиру посуточно или забронировать номер в отеле в Северной столице можно было в среднем за 4,3 тыс. рублей за ночь. В этом году на 7% увеличился спрос на бронирование отелей относительно прошлого года.