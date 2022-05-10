Донецк, , 20:48 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили с начала текущих суток более 70 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 мая сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 70 снарядов из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 «Ураган», 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы пяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Зайцево, Горловку и Донецк.