Москва, , 20:36 — REGNUM Ракетными войсками и подразделениями артиллерии России выведены из строя 19 единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Ракетный комплекс «Искандер» Vitaly V. Kuzmin

По его словам, ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов ВСУ, а также поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники.

«В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим-участникам спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины золотые звезды Героев России.