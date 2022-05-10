Москва, 10 мая, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии России выведены из строя 19 единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный комплекс «Искандер»

По его словам, ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов ВСУ, а также поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники.

«В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим — участникам спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины золотые звезды Героев России.