10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили хакерскую атаку на видеохостинг Rutube, в результате которой сайт недоступен для использования уже несколько дней.

Светлана Рыбина, , 21:35 — REGNUM Продолжительные технические работы на сайте российского видеохостинга Rutube, вызванные хакерской кибератакой, в результате которой сервис недоступен уже несколько дней, стали поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что мертво, умереть не может», — шутит Дмитрий Ш.

Некоторые пользователи считают, что многие недооценили значимость отечественного видеохостинга, поэтому сайт подвергся сильнейшей хакерской атаке.

«Ой, а говорили, что Rutube — не конкурент YouTube. Зачем тогда было его «ронять» с помощью хакерских атак? Ведь это дело недешёвое. Этот взлом — признание сервиса опасным для Запада, как и наше телевидение», — поделилась своим мнением Безымянная П.

Часть людей уверена, что Rutube необходимо «поднять», восстановить и обеспечить ему надёжное и безопасное существование, потому что этот сервис оказался, как кость в горле у Запада.

«Значит, это был важный сервис, раз хакеры ни с того ни с сего решили его обрушить. Значит, российским властям надо сделать так, чтобы он рос, крепчал и больше никогда не падал», — пишет Даниил С.

Сайт в настоящее время Скриншот сайта Rutube.ru

Другие же указали на то, что Rutube долгие годы не вызывал интереса со стороны российских властей, в результате чего этот сервис получился настолько неустойчивым, что первая же крупная хакерская атака положила его на лопатки.

«Если честно, Rutube и до всяких там хакерских атак толком не работал. Как ржавое гнилое корыто, ей богу. Это была провальная попытка заменить единственный качественный видеохостинг мирового уровня YouTube, наняв каких-то проходимцев и завалив всё это дело миллиардами бюджетных денег. Когда эта декорация рухнет было лишь вопросом времени», — считает Дмитрий В.

Ряд пользователей убеждён, что Россия может создать видеохостинг, не уступающий по качеству тому же YouTube, только коррупционная составляющая этого процесса может вызвать большие проблемы на пути к осуществлению намеченных планов.

«Rutube — это просто дичайшая глючная помойка, которая всегда работала на честном слове. Ну неужели мы не можем создать конкурентоспособный видеохостинг? Если судить по бюджету, который выделялся на развитие «рутьба, то деньги у России на это есть, просто они куда-то не в те карманы, видимо, утекают», — подозревает Руслан Х.

«Я вот одного не пойму. Как все эти олигархи, которым поручили создавать стратегически важные онлайн-сервисы, и которые очевидным образом украли на этих проектах бюджетные деньги, всё ещё находятся на свободе? Неужели недостаточно ещё собрано на них, чтобы упечь в тюрьму за растрату бюджетных средств? Они же создают угрозу национального масштаба. Из-за них мы всё ещё не можем заблокировать YouTube, потому что других видеохостингов у России не останется!» — написал Иван Р.

Отдельные комментаторы призвали правоохранительные органы разобраться с тем, кто же всё-таки в руководстве Rutube допустил успех хакерской атаки.

«Сразу было понятно, что история с переходом с YouTube на Rutube пахла гнильцой, но очень хорошо, что гнилую основу нашего видеохостинга удалось выявить сейчас, пока мы не остались с ним один на один. Теперь всех тех, кто допустил хакерскую атаку и порчу информации, следует отправить на нары, а вместо них посадить нормальных толковых ребят, которые за хорошую зарплату построят хороший и надёжный сайт», — указывает Александр О.

Напомним, 9 мая руководство российского видеохостинга Rutube сообщило о том, что сайт подвергся хакерской кибератаке, в результате чего уже несколько дней сервис недоступен для использования.