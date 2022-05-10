Томск, 10 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимира Мазура. Об этом сообщает сайт Кремля.

Admtobolsk.ru Владимир Мазур

10 мая Путин встретился с Мазуром. Он отметил, что Мазур «получил блестящее образование» и «хорошо знает Сибирь». Кроме того, по словам главы государства, у нового томского врио губернатора пятеро детей: «Это уже большой жизненный успех».

Ранее Владимир Мазур являлся заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска.

Мазур рассказал президенту о первоначальных задачах: «Посмотреть социально-экономическое состояние, это здравоохранение, сделать жизнь людей качественней, комфортнее, безопаснее».

Также он намерен «сделать акцент на развитие новых рабочих мест, нового экономического потенциала, который область, безусловно, имеет».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин 10 мая объявил о том, что покидает пост губернатора Томской области. 20 января ему исполнилось 65 лет. 17 марта исполнилось десять лет его губернаторству.

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