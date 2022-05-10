Москва, 10 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Украины потеряли 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В ходе… попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, — сказал Конашенков. — Уничтожены 10 вертолётов воздушных сил Украины».

Представитель Минобороны России добавил, что Вооруженные силы РФ также уничтожили на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области ещё шесть украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции. Кроме того, три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту были уничтожены в море, отметил Конашенков.

По его словам, всего ВСУ потеряли более 50 военных.