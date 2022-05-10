Киев, 10 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Об этом 10 мая передают «Украинские новости».

Леонид Кравчук встречается с голодающими студентами в ходе «Революция на граните». 2-17 октября 1990 года

Кравчук — первый президент Украины, занимавший этот пост с 5 декабря 1991 г. по 19 июля 1994 г. В 1992 г. подписал Лиссабонский протокол, обязавшись отказаться от ядерного арсенала Украины.

10 января ему исполнилось 88 лет.