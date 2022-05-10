Гранада, Испания, 10 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» футбольный клуб «Гранада» в матче 36-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Villarrealcf.es «Гранада» vs «Вильярреал» — 1:00

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Хуан Мануэль Лопес Амайа.

Стартовые составы команд:

«Гранада»: Луиш Машимиану, Серхио Эскудеро, Виктор Диас, Кини, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Луис Милла, Антонио Пуэртас, Мирто Узуни, Алекс Кольядо, Хорхе Молина.

«Атлетик»: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Дани Вивиан, Иньиго Лекуэ, Юри Берчиче, Икер Муньяин, Унай Венседор, Дани Гарсия, Нико Уильямс, Алекс Беренгер, Асьер Вильялибре.

В последний раз «Гранада» и «Атлетик» играли между собой 26 ноября 2021 года в матче пятнадцатого тура чемпионата Испании. Тот матч завершился со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Рауль Гарсия (10’ Икер Муньяин), Дарвин Мачис (25’ Хорхе Молина), Хорхе Молина (34’) и Луиш Машимиану (76’ автогол).