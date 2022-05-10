Москва, 10 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Завтра, 11 мая, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче полуфинала Кубка России сезона 2021/22 встретится с «Енисеем» из Красноярска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

В последний раз «Енисей» и «Спартак» играли между собой 21 октября 2020 года в матче третьего туре элитного группового раунда Кубка России. Тот матч завершился минимальной победой «Енисея» со счетом 1:0, а единственный мяч на 47-й минуте встречи забил аргентинский нападающий Хуан Лескано.

В финале победитель матча встретится с московским «Динамо», крупно обыгравшим «Аланию» из Владикавказа со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе «бело-голубых» отметились Федор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.