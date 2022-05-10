Назначены временно исполняющие обязанности глав пяти регионов РФ
Москва, 10 мая, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Рязанской, Кировской, Томской и Саратовской областей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Так, врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Томской области — Владимир Мазур, Саратовской области — Роман Бусаргин, Рязанской области — Павел Малков.