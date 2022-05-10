Лондон, 10 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер прошел медицинское обследование перед переходом в мадридский «Реал». Об этом 10 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, Рюдигер уже договорился со «сливочными» о подписании контракта.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и получил восемь желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого защитника 2 (1+1) очка по системе гол+пас в девяти встречах.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. После завершения сезона защитник сборной Германии покинет клуб на правах свободного агента.