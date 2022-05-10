Вашингтон, , 20:11 — REGNUM США ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Об этом 10 мая заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден Chicago Council on Global Affairs

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«Украина располагает 20 млн тонн зерна в хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и … добиться снижения цен», — отметил он в ходе выступления, посвященного мерам по снижению цен для потребителей США.

Байден регулярно заявляет о том, что ситуация на Украине является одной из ведущих причин рекордной за 40 лет инфляции в США.