Вашингтон, 10 мая 2022, 20:11 — REGNUM США ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Об этом 10 мая заявил президент США Джо Байден.
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«Украина располагает 20 млн тонн зерна в хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и … добиться снижения цен», — отметил он в ходе выступления, посвященного мерам по снижению цен для потребителей США.
Байден регулярно заявляет о том, что ситуация на Украине является одной из ведущих причин рекордной за 40 лет инфляции в США.