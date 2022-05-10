Москва, , 20:07 — REGNUM У острова Змеиный сбит украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«В районе острова Змеиный российскими средствами ПВО сегодня днём был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», — сказал он.

Конашенков отметил, что за прошедшие трое суток ВСУ потеряли в данном районе 30 военных беспилотников.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что ВСУ предприняли в течение последних 48 часов несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный.