11 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 07:36 — REGNUM Намерение немецкой газовой компании VNG переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты за поставку газа в Германию стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А давайте усложним задачу и начнём газ продавать исключительно за золотые червонцы. У них точно тогда крышу снесёт», — шутит Артур Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что своими постоянными заявления о том, что платить рублями за российский газ ЕС не будет, европейские политики банально выставили себя на посмешище.

«То есть они всё-таки будут платить в рублях, несмотря даже на то, что твёрдо заявляли, что делать этого не будут? Какие они всё-таки принципиальные, эти европейцы», — заметил Генрих Б.

«Самое смешное, что Европа-то, по сути, вынуждена полностью играть на наших условиях, хотя всё это время старательно набивала себе цену», — подметил Олег Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в отличие от других стран Германия без российского газа прожить не сможет вовсе, поэтому покупать голубое топливо Берлин будет в той валюте, какую назначит ему Москва.

«Сначала одна немецкая компания согласится на наши условия покупки газа, а потом, гляди, и вся Германия подтянется. Ждём. Другого варианта у них просто нет», — уверен Станислав Ф.

Поставка газа Gazprom.ru

Часть людей даже обуяла досада, ведь они надеялись увидеть, как потерявшее нюх немецкое правительство настигает справедливое наказание.

«Блин, очень жаль. Мне было бы очень интересно посмотреть, что было бы, если бы немцам газ отключили. Я уже и попкорном запасся», — расстроился Андрей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти не стали упиваться гордыней и даже в этой сложной ситуации пошли навстречу европейским покупателям газа, освободив их от обязанности самостоятельно искать валюту для покупки голубого топлива.

«И ведь непонятно, что такого унизительного было для некоторых стран Евросоюза конвертировать евро в рубли, чтобы потом на них купить газ? Покупаете рубли на бирже и оплачивайте. Хотя нет, им ведь даже разрешили платить в евро, которые российский банк потом за них конвертирует в рубли. Всё для их комфорта было организованно. Так в чём проблема? Шуты, конечно, редкостные там стоят у руля», — считает Константин П.

Нашлись и те, кто уверены, что большинство стран Евросоюза по итогу перейдут на оплату газа в рублях и, вероятно, на приобретение других товаров с помощью российской национальной валюты.

«Вся Европа рано или поздно будет платить за газ в рублях. Самые упёртые тоже будут платить в рублях, но реверсом и в три раза дороже», — пишет Казимир К.

«Скорей бы мы уже и другие ништяки продавать за рубли начали: зерно там, нефть, удобрения. И нам это с экономической точки зрения полезно будет, и Европа наконец-то перестанет питать иллюзии об изоляции России. Начнутся тесные экономические взаимоотношения без политики», — надеется Михаил П.

Напомним, 10 мая агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты за поставку газа в Германию.