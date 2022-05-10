Москва, 10 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. 10 мая московское «Динамо» в матче полуфинала Кубка России сезона 2021/22 одержало крупную победу над «Аланией» из Владикавказа. Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилось со счетом 3:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманьского

Забитыми мячами отметились Федор Смолов (22’ Денис Макаров), Арсен Захарян (48’ Федор Смолов) и Константин Тюкавин (88’). Желтые карточки получили Давид Шавлохов, Себастьян Шиманьский, Аллон Бутаев, Даниил Григорьев и Константин Тюкавин.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Варела, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 45’), Моро, Фомин, Захарян, Шиманьский (Н’Жийе), Макаров (Лесовой, 65’), Смолов (Тюкавин, 65’).

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Бутаев, Эльдарушев (Машуков, 46’), Хугаев (Цараев, 46’), Засеев (Гиоргобиани, 46’), Кобесов (Сосранов, 65’), Хосонов, Хабалов (Григорьев, 72’).