Москва, 10 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Украинский самолет Су-25 сбит над Днепропетровской областью. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Российскими средствами ПВО в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25», — сказал он.

Конашенков добавил, что вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины сбит в районе Новодмитровки Херсонской области.

По его словам, Вооруженные силы РФ всего с начала спецоперации уничтожили: 2983 танка и другие боевые бронированные машины, 351 установку реактивных систем залпового огня, 125 вертолетов, 164 самолета, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.