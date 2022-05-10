Курган, 10 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Курганской области проведён анализ возникновения природных пожаров и выработался единый алгоритм их ликвидации. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владмиру Путину на совещании по ситуации с пожарами в регионах.

Yarregion.ru Лесной патруль

Сухая погода, порывистый ветер становятся уже постоянными в Зауралье причинами природных пожаров. Новые погодно-климатические проявления — это уже данность, и существует достаточно серьезное научное обоснование такого смещения климатического пояса. Поэтому необходим, по мнению Шумкова, иной подход к противопожарной безопасности в Курганской области и в России в целом.

В регионе необходимо размещение Федеральной службы авиалесоохраны в с численностью сотрудников до 50 человек, здание для них имеется.

Предложено сместить на более ранний период начало объявления особого противопожарного режима в регионах и ввести в случае объявления автоматический запрет на посещение лесов вне зависимости от пожарной обстановки. Также Шумков предложил регулировать сроки и порядок проведения весенней охоты с целью минимизации человеческого фактора возникновения пожаров. Необходимо ужесточить ответственность за нарушение противопожарной безопасности для граждан, в том числе по возмещению расходов службам, которые выезжали на пожар для его ликвидации. И нужно пересмотреть градостроительные нормы в плане застройки в садовых товариществах, где дачная амнистия позволяет узаконить практически любую постройку.

Помимо этого, глава Зауралья сообщил о возобновлении в регионе советского опыта организации противопожарных патрулей совместно с сотрудниками МЧС и МВД.

«Сегодня 700 патрульных групп занимаются обходом границ муниципальных поселений. Это люди, которые имеют административные полномочия и в случае чего, при нарушении противопожарных мер, они сразу же выписывают протокол», — пояснил Шумков.

Что касается ликвидации природных пожаров, то трёхнедельный опыт весны 2022 года привёл к единой технологии: облёт и разведка, установление границ пожаров, затем переброска сил и средств, направленных для тушения и локализации, включая ограждение населённых пунктов, дополнительную опашку и иные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 мая в Курганской области вновь установлен режим ЧС из-за природных пожаров.