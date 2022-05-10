Лондон, , 19:52 — REGNUM 10 мая исполком УЕФА утвердил реформы Лиги Чемпионов. Как сообщает пресс-служба организации, количество участников группового этапа еврокубка будет увеличено до 36 команд. При этом два места будут отдавать командам, не отобравшимся на турнир через национальные чемпионаты.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также все команды будут находиться в одной группе и сыграют в ней по десять матчей по швейцарской системе. Новая модель проведения Лиги Чемпионов УЕФА вступит в силу с сезона 2024/25.

Действующим победителем Лиги Чемпионов УЕФА является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта.