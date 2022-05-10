Лондон, 10 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. 10 мая исполком УЕФА утвердил реформы Лиги Чемпионов. Как сообщает пресс-служба организации, количество участников группового этапа еврокубка будет увеличено до 36 команд. При этом два места будут отдавать командам, не отобравшимся на турнир через национальные чемпионаты.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Также все команды будут находиться в одной группе и сыграют в ней по десять матчей по швейцарской системе. Новая модель проведения Лиги Чемпионов УЕФА вступит в силу с сезона 2024/25.

Действующим победителем Лиги Чемпионов УЕФА является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта.