Манчестер, Великобритания, , 19:49 — REGNUM 49-летний норвежский специалист и бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может вернуться к тренерской деятельности в следующем сезоне. Об этом 10 мая сообщило норвежское издание Dagbladet.

Уле-Гуннар Сульшер Tor Atle Kleven

По информации источника, в Сульшере заинтересован ряд европейских клубов, которые после завершения сезона отправят в отставку действующих тренеров.

Оле-Гуннар Сульшер тренировал основной состав «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. 20 ноября 2021 года Сульшер был отправлен в отставку после крупного поражения «красных дьяволов» от «Уотфорда» со счетом 1:4.

Ранее норвежский специалист тренировал шведский «Мольде» и «Кардифф Сити», выступающий в Чемпионшипе.