Москва, 10 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией России в течение дня поражено более 70 военных объектов Украины. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в данный момент переговоры России с Киевом не прекращены и проводятся в дистанционном формате.