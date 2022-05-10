Анкара, , 19:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и турецкий лидер Тайип Эрдоган 10 мая в Анкаре провели переговоры в узком составе, в ходе которых Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью 2022 года Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Казахстана поблагодарил Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну. Турецкий лидер выразил признательность Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года», — отмечается в сообщении.

«Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства… Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня», — дополняется в сообщении.