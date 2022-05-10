10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова госсекретаря при МИД Франции, утверждающего, что процесс ввода эмбарго против российской нефти займёт для ЕС несколько дней.

Артур Савин, , 20:03 — REGNUM Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил о том, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдёт в течение нескольких дней, это стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спешка нужна только при ловле блох. Блох у Франции, правда, и так много. Иначе, зачем так часто звонить в Кремль?» — пишет Андрей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что это эмбарго если принесёт кому-то ущерб, то только европейским же жителям, которые смертельно зависимы от импорта энергоресурсов из Российской Федерации.

«Когда уже, наконец, Европа успокоится и позволит своему народу нормально жить, а не пребывать в постоянном страхе, что скоро голодные бунты начнут случаться?» — задаётся вопросом Богдан Т.

«Эмбарго на нашу нефть за собой повлечёт то, что европейцы не просто за вход в ресторан платить будут, они вообще забудут, что такое походы в ресторан», — предрекает Мечислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что высока вероятность наличия блефа во всей этой истории с ускоренным введением эмбарго на российскую нефть.

«Ну, конечно, рассказывайте. От газа они уже пытались отказаться, и что? Как оно? Вышло? Что-то не видно», — отметил Генрих Б.

Часть людей полагает, что без российских энергоресурсов не только Францию, но и всю Европу ожидают экономические потрясения.

«Пусть они подумают над тем, во что в итоге выльется это злополучное эмбарго. Прежде чем вводить ограничения, стоит подсчитать потери. Неужели Европа хочет к истокам вернуться и снова стать немытой?» — удивляется Олег Т

Антисанитария Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР

Ряд пользователей указывает на то, что без дешёвых газа и нефти из России у европейских жителей начнут стремительно пустеть кошельки.

«Французам я всё-таки советую одуматься. Потому что всем понятно, что зима всё же наступит. Через семь месяцев, но уже через семь месяцев им придётся топить дома дровами», — предупреждает Андриан А.

Нашлись и те, кто считают, что России больше нет смысла экспортировать энергоресурсы на русофобский Запад, потому что перед нашей страной открыли свои двери крупнейшие азиатские рынки сбыта.

«А как по мне, так пускай вводят эмбарго. Да, Россия частично потеряет, но это мелочи. А вот Евросоюз в итоге просто колом встанет зимой. Одно дело от газа отказаться — его можно соляркой заменить, но если вы и от солярки отказываетесь, то на сибирский лес даже не смотрите, мы его вам не дадим на дрова изрубить», — написал Ринат А.

«Пусть введут быстрей своё эмбарго, и всю нефть с газом мы перенаправим в страны СНГ, Китай и Индию с Африкой. Представляете количество населения этих стран? Рынки сбыта у России есть. А Запад пусть сланцевым американским газом пользуются и остатками их нефти. Их вооружённые силы очень скоро с места не сдвинутся. Нам это только на пользу», — убеждён Изатшо М.

Напомним, 10 мая госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI о том, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдёт в течение нескольких дней. Чиновник подчеркнул, что этот процесс необходимо осуществить быстро.