Киев, , 19:37 — REGNUM На Украине анонсировали прекращение транзита российского голубого топлива через станцию «Сохрановка» в страны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины, размещенном на его сайте.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении оператора говорится, что прием голубого топлива в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая.

Отмечается, что из-за наступления форс-мажорных обстоятельств принято подобное решение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что призывы руководства стран, которые ввели ограничительные меры в отношении России, к своему населению с просьбой «затянуть пояса» выглядят странно.