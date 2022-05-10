Лондон, 10 мая 2022, 19:36 — REGNUM Как сообщает журналист Низар Кинселла, 26-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может заменить Эрлинга Холанда, перешедшего в «Манчестер Сити», в дортмундской «Боруссии».
По информации источника, Вернер является второстепенным вариантом для усиления основного состава «шмелей». На данный момент руководство «Боруссии» работает над трансфером нападающего австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Карима Адейеми.
В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 35-ти матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.
За «Челси» немецкий нападающий выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.