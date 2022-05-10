Лондон, 10 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Низар Кинселла, 26-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может заменить Эрлинга Холанда, перешедшего в «Манчестер Сити», в дортмундской «Боруссии».

Granada Тимо Вернер

По информации источника, Вернер является второстепенным вариантом для усиления основного состава «шмелей». На данный момент руководство «Боруссии» работает над трансфером нападающего австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Карима Адейеми.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 35-ти матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Челси» немецкий нападающий выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.