10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Необходимо наладить не только международные расчеты, но и обратить внимание на финансовые спекуляции.

Галина Смирнова, , 20:18 — REGNUM Валютное регулирование назвал необходимой мерой депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Михаил Делягин, о чем сообщило издание «Лента. ру».

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что 9 мая на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Президента РФ «О межведомственной рабочей группе по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов». Как отмечается в документе, структура станет координационным органом и будет обеспечивать эффективное взаимодействие федеральных, региональных и иных органов власти и организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов.

Михаил Делягин Duma.gov.ru

Перед рабочей группой, в частности, ставятся задачи по разработке планов как формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах этих стран, так и формирования инфраструктуры расчетов в рублях с торговыми партнерами из стран, совершающих в отношении России и её юридических и физических лиц недружественные действия.

Кроме того, рабочая группа будет определять порядок расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из недружественных стран, включая решение вопросов проведения операций торгового финансирования, а также заниматься выработкой мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке.

Группу, согласно положению, возглавит помощник главы государства Максим Орешкин. В состав рабочей группы вошли в том числе руководители федеральной налоговой службы, федеральной таможенной службы, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, заместители министров иностранных дел, промышленности и торговли, сельского хозяйства, энергетики, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также руководители и представители ряда других ведомств.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению экспертов, как пишет портал «Главный Региональный», переход с недружественными странами на оплату российских товаров и услуг в рублях способствует укреплению национальной валюты. Пользователи Сети, в свою очередь, как указывает издание, также поддержали новое решение президента РФ Владимира Путина, связанное с регулированием валютного контроля, и считают, что Россия «поставит всех на место».

Образование группы по валютному регулированию, как заявил в беседе с «Лентой. ру» Делягин, назрело давно, потому что сейчас, по его словам, столкнулись два принципиально разных подхода.

«Я напомню, что 80-процентную обязательную продажу валютной выручки объявил Минфин, а не Банк России. Он превысил свои полномочия, когда спасал ситуацию в критический момент. Банк России демонстративно после этого ушел с валютного рынка и, наоборот, ослабил поддержку рубля. Расхождение позиции правительства и Банка России заметно», — цитирует издание заявление депутата.

Как считает Делягин, необходимо наладить не только международные расчеты, но и обратить внимание на финансовые спекуляции. Ограничение финансовых спекуляций, по словам экономиста, — необходимое условие для обеспечения дешевого кредита, следовательно, для развития экономики.

Россияне еще со времен распада СССР предпочитают хранить сбережения в валюте, сообщало 8 мая издание «Экономика Сегодня», однако ситуация в экономике последнее время вызывает непонимание, как поступать дальше. По мнению эксперта по инвестициям Сергея Хестанова, публикуемого изданием со ссылкой на ИА SM-News, будет более правильным для большинства россиян, не являющихся профессиональными валютными спекулянтами, занять выжидательную позицию. Как пояснил эксперт, сейчас очень быстро меняется режим валютного реагирования, что, по его словам, связано с желанием Центробанка стабилизировать рубль. В таких условиях, по мнению Хестанова, лучше отказаться от активных действий: подождать до тех пор, пока регулятор не определится с реакцией на происходящие в мире бурные изменения.