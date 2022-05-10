Гатчина, Ленинградская область, , 19:42 — REGNUM В Приоратском парке города Гатчины — административной столицы Ленинградской области — развернута тематическая выставка, посвященная Великой Отечественной войне и её последствиям для Гатчины и всего региона. Основой для одной из частей выставки стала обзорная статья, подготовленная ИА REGNUM — «Война: Ленинградская область 1941–1945 гг.»

Выставка в Приоратском парке Гатчины по материалам ИА REGNUM Владислав Краев © ИА REGNUM

Организовавшее выставку «Парковое агентство Ленинградской области» разместило текст статьи и многочисленные иллюстрации к ней — кадры советской и немецкой фотохроники времён войны — на больших информационных баннерах, закрепленных на ограждении реставрируемой водонапорной башни в Приоратском парке. Здесь представлена трагическая и героическая история региона тех лет: от первых дней войны до полного изгнания врага с ленинградской земли.

Напомним, что Ленинградская область, значительная часть которой несколько лет находилась под нацистской оккупацией, в годы Великой Отечественной войны понесла тяжелейшие людские и материальные потери, разрушениям подверглись бесценные объекты исторического наследия.

Подвиг воинов Красной Армии и жителей Ленинградской области, многие из которых стали партизанами и подпольщиками, наряду с героизмом жителей блокадного Ленинграда, позволил спасти город на Неве от захвата и уничтожения.

Выставка в Приоратском парке Гатчины по материалам ИА REGNUM Владислав Краев © ИА REGNUM

На выставке «Следы войны неизгладимы» также представлена история Приоратского парка, который был почти полностью разрушен в военные годы. Его возрождение, начатое после войны, продолжается до сих пор.

Приоратский дворец и одноименный парк Владислав Краев © ИА REGNUM

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