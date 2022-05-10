Донецк, 10 мая, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Зайцево, Горловку и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:20 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:37 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. Курганка): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:45 - населенный пункт Жованка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено девять гранат из СПГ; 18:10 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка.